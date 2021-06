Österreich : Führungsstreit: FPÖ-Chef Hofer tritt zurück

Erst vor zwei Jahren hatte Norbert Hofer im Zuge des Ibiza-Skandals Heinz-Christian Strache als FPÖ-Chef abgelöst. Nun weicht Hofer einem parteiinternen Widersacher.

Wien | Mitten in einem Machtkampf in der rechten FPÖ hat der österreichische Politiker Norbert Hofer seinen Rückzug als Parteichef angekündigt. Seine Reise an der Spitze der FPÖ sei mit dem heutigen Tag zu Ende, teilte er am Dienstag mit. Der 50-Jährige hatte eine gemäßigte Linie verfolgt und wollte die Oppositionspartei zur politischen Mitte hin öffnen. ...

