Staatsoberhaupt : Frankreichs Präsident Macron kandidiert für zweite Amtszeit

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich erneut ins höchste Staatsamt wählen lassen. Umfragen sagen gute Chancen für ihn voraus - obwohl seine Amtszeit auch von mancher Krise geprägt war.

Der französische Staatschef Emmanuel Macron ist offiziell ins Rennen um die nächste Präsidentschaft eingestiegen. Der Mitte-Politiker gab am Donnerstagabend seine Kandidatur für die Wahlen im April bekannt. Die Zeitung „Libération“ stellte einen Brief Macrons an die Bevölkerung online, der am Freitag auch in den gedruckten Zeitungen des Landes veröffe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.