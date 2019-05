Reaktionen : Formel 1 in tiefer Trauer nach Lauda-Tod

Diese Nachricht bewegt, besonders die Formel 1. Der Tod von Niki Lauda hat große Trauer in der Motorsport-Königsklasse ausgelöst.

von dpa

21. Mai 2019, 15:32 Uhr

Die Formel 1 trauert um eine ihrer größten Ikonen. Vor dem Klassiker in Monaco hat der Tod des dreimaligen Weltmeisters Niki Lauda Fahrer, Teams und Fans erschüttert. Die Reaktionen:

Toto Wolff (Teamchef Formel-1-Rennstall Mercedes): «Niki wird immer eine der größten Legenden unseres Sports bleiben. Er verkörperte Heldentum, Menschlichkeit und Aufrichtigkeit auf und abseits der Strecke. Er hinterlässt eine tiefe Lücke in der Formel 1. Wir haben nicht nur einen Helden verloren, der das wohl eindrucksvollste Comeback aller Zeiten gegeben hat, sondern auch jemanden, der wertvolle Klarheit und Offenheit in die moderne Formel 1 gebracht hat. Wir werden ihn als Stimme der Vernunft sehr vermissen. Unser Mercedes-Team hat in ihm seinen Leitstern verloren (...) Niki, Du bist einfach unersetzbar, es wird niemals wieder jemanden wie Dich geben. Es war uns eine Ehre, Dich unseren Chairman zu nennen - und mein Privileg, Dich als Freund zu haben.»

Daimler AG (Mutterkonzern von Mercedes): «Wir werden für immer dankbar sein für Nikis unschätzbare Wirkung auf den Motorsport und MercedesAMGF1.» (via Twitter)

Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche: «Die Motorsportwelt hat ihren größten Kämpfer verloren. Die Mercedes-Familie hat einen beeindruckenden Mentor verloren. Und ich habe einen wahren Freund verloren. Danke Niki!» (via Linkedin)

Chase Carey (Formel-1-Chef): «Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Niki Lauda erfahren. Die Formel 1 hat nicht nur einen ihrer wahrhaft großen Vertreter verloren, sondern auch einen ihrer Helden. Seine Liebe zum Rennsport und der Mut, den er bewies, waren außergewöhnlich und begeisterten so viele Fans. Sein Tod ist ein großer Verlust für die gesamte Formel-1-Familie und den gesamten Motorsport.»

Jean Todt (Präsident Motorsport-Weltverband FIA): «Niki Lauda war ein Held des Motorsports, der mich in meiner Jugend inspiriert hat. Er ist ein Meilenstein in der Geschichte der Formel 1.»

Formel-1-Rennstall Ferrari: «Alle bei Ferrari sind tief traurig über die Nachricht vom Tod unseres lieben Freundes Niki Lauda. Er hat zwei seiner drei Weltmeisterschaften bei uns gewonnen und wird immer in unseren Herzen und in denen aller Ferrari-Fans sein.»

Luca di Montezemolo (ehemaliger Konzernchef von Ferrari): «Lieber Niki, Du warst 50 Jahre lang ein großer und wahrer Freund. Dein Ableben hinterlässt eine tiefe Leere in mir. (...) Mit Dir habe ich einige der schönsten Momente meines Lebens erlebt. Wir haben viele unvergessliche Ferrari-Siege gefeiert. Du warst ein großer Meister, ein Weltchampion auf der Rennbahn und außerhalb, ein ehrlicher Freund, ein loyaler und direkter Mensch.»

Formel-1-Rennstall McLaren: «Obwohl Niki auf der Strecke im Geschäft ein Konkurrent war, blieb er ein Freund des McLaren-Teams, und er wird von allen in Woking sehr vermisst werden.» (Mitteilung) «Eine Legende. Damals, jetzt und für immer.» (via Twitter)

Formel-1-Rennstall Red Bull: «Ein Champion, eine Legende, ein Freund.» (via Twitter)

Helmut Marko (Red-Bull-Motorsportberater): «Er war ganz klar ein Ausnahmemensch, der immer am Boden geblieben ist. Er war ein letztlich guter und großzügiger Mensch, und das ist am Ende immer mehr zu Tage getreten.» (im österreichischen Fernsehsender oe24)

Franz Tost (Formel-1-Teamchef Toro Rosso): «Obwohl ich wusste, dass Nikis Gesundheitszustand kritisch war, bin ich immer davon ausgegangen, dass er an die Rennstrecken zurückkommt. Es ist sehr traurig, realisieren zu müssen, dass dies nicht der Fall sein wird. Die Formel 1 verliert einen der wichtigsten Botschafter des Sports. Mein tiefstes Beileid geht an die Familie.»

Alain Prost (viermaliger Formel-1-Weltmeister und Laudas früherer Teamkollege): «Als ich mich zum ersten Mal für den Motorsport interessierte, hatte ich zwei Vorbilder: Jackie Stewart und Niki. Und ich hatte die Chance, zwei Jahre mit ihm zu verbringen. Es waren die beiden schönsten und die beiden besten Saisons meiner Karriere. (...) Es gibt Champions, Leute mit Erfolgen, aber hier verlieren wir einen Ehrenmann, der sich nie beschwert hat - über das Leben, sein Befinden, seinen Unfall. Und er hat immer nach vorn geschaut. Ich bin total erschüttert, ergriffen und sehr traurig nach diesem unglaublichen Schock.» (bei «L'Equipe»)

Nico Rosberg (Formel-1-Weltmeister 2016): «Ich habe soviel von dir gelernt. Deine Leidenschaft, dein Kampfgeist, niemals aufzugeben, dein Glaube daran, dass man sich immer zweimal im Leben begegnet, und selbst deine Geduld mit uns Youngsters. Ich und all die 100 Millionen Fans auf der ganzen Welt, die du ebenfalls stark inspiriert hast, in den härtesten Zeiten niemals aufzugeben, denken an dich und an deine Familie und wünschen, dass du in Frieden ruhst.» (via Twitter)

Nico Hülkenberg (Formel-1-Pilot, Renault: «Kann keine Worte finden. Eine besondere Person ist verstorben.» (via Twitter)

Fernando Alonso (zweimaliger Formel-1-Weltmeister): «Schockierende und traurige Neuigkeiten heute früh.» (via Twitter)

Jenson Button (Formel-1-Weltmeister 2009): «Eine Legende hat uns verlassen.» (via Twitter)

Damon Hill (Formel-1-Weltmeister 1996): «Bye bye Niki. Du hast uns allen großartige Lebenslektionen und Erinnerungen gegeben.»

Carlos Sainz (Formel-1-Pilot McLaren): «Einer der letzten echten Helden unseres Sports, ein wahrer Gentleman und ein großer Mensch.» (via Twitter)

Sergio Perez (Formel-1-Pilot Racing Point): «Ich werde niemals vergessen, dass eines der wenigen Male, in denen du deine Mütze abgezogen hast, mit mir war.» (via Twitter)

Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen: «Ein ganz Großer und Schillernder, ein Idol und ehrgeiziger Kämpfer, der nie aufgegeben hat, ist von uns gegangen. Wie kein anderer hat Niki #Lauda unser Bild vom Rennsport, von der Formel 1 geprägt. Unser Mitgefühl ist bei seiner Familie.» (via Twitter)

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz: «Das ganze Land und die Motorsportwelt trauert um einen ganz großen Österreicher. Niki, du wirst uns fehlen. Persönlich und auch im Namen der Republik möchte ich seiner Frau und seinen Kindern mein tiefstes Mitgefühl aussprechen! Mit Niki #Lauda verliert #Österreich eine seiner herausragendsten Persönlichkeiten. Die Rennstrecken waren seine Heimat und die Luftfahrt seine Liebe. Und wie kein anderer hat er sich mehrmals ins Leben zurück gekämpft. Er ist ein Vorbild für #Mut, #Disziplin und #Geradlinigkeit.» (via Twitter)

David Alaba (österreichischer Fußball-Nationalspieler vom FC Bayern München): «Sehr traurig zu hören, dass er so früh verstorben ist. Niki Lauda, Du warst die Definition von Sportlichkeit und Kampfgeist.» (via Twitter)

Daniel Brühl (Schauspieler, der Lauda im Film «Rush» dargestellt hatte): «Er war der mutigste Mann, den ich je kennengelernt habe, nicht nur als Formel 1-Pilot, sondern auch im Umgang mit den Menschen, immer ehrlich und direkt.»

Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger US-Gouverneur): «Niki war ein Champion. Er war eine Ikone. Er war ein österreichischer Schatz. Er war einer meiner liebsten Freunde. Ich werde diesen großzügigen, wegweisenden Helden von ganzem Herzen vermissen.»

Fluglinie Laudamotion: «Niki Lauda war für die gesamte Airline-Branche eine große Inspiration und ein einzigartiger Visionär.»