Bilanz zum Weltkrebstag : Folge von Corona: Höhere Krebssterblichkeit erwartet

Bittere Folge der Corona-Pandemie: Die Deutsche Krebshilfe erwartet, dass sich die eingeschränkte medizinische Versorgung schon bald in den Todesstatistiken niederschlagen wird.

Weil die Zahl der Krebsbehandlungen und Krebsoperationen in der Corona-Pandemie gesunken ist, erwartet die Deutsche Krebshilfe zum Jahreswechsel eine erhöhte Krebssterblichkeit. Der Vorstandsvorsitzende Gerd Nettekoven sagte unserer Redaktion: „Patienten mit Krebs stehen in der Pandemie oft hinten an. Wenn sich die Versorgung verschlechtert oder auch D...

