Begutachtung läuft : Feuerwehr: Brand von Notre-Dame vollständig gelöscht

Ein stundenlang wütendes Feuer verwüstet die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Die Flammen sind unter Kontrolle. Vor dem bereits avisierten Wiederaufbau steht die Frage: Hält die Grundstruktur des massiven Baus?

von dpa

16. April 2019, 09:58 Uhr

Das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist komplett gelöscht. «Das ganze Feuer ist aus», sagte der Sprecher der Feuerwehr, Gabriel Plus, am Morgen. Nun beginne die Phase der Begutachtung.