Nach russischem Beschuss : Feuer in Europas größtem Atomkraftwerk

Nach der russischen Invasion wurde immer wieder vor einem möglichen Beschuss der ukrainischen Atomkraftwerke gewarnt. Nun soll die leistungsfähigste Anlage getroffen sein. Wie groß ist die Gefahr?

Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine soll auch die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk in der Nähe der Großstadt Saporischschja beschossen worden sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer. Erinnerung an Tschernobyl „Europa muss jetzt aufwachen“, sagte Selenskyj in einer heute be...

