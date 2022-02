Politik : Ferienende: Schulen starten mit verschärften Schutzmaßnahmen

Nach dem Ende der Winterferien beginnt die Schule in Mecklenburg-Vorpommern für Schülerinnen und Schüler nochmal mit den bekannten Einschränkungen der Corona-Pandemie. Bald sollen auch dort jedoch die ersten Lockerungen greifen.

Zum Start in das zweite Schulhalbjahr in Mecklenburg-Vorpommern gelten heute erneut zwei Wochen lang verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen. Doch erste Lockerungen sind bereits beschlossen: „Auch wenn die Omikron-Welle noch nicht zu Ende ist, ein Licht am Horizont ist zu erkennen. Schrittweise, angepasst an die Infektionszahlen und Inzidenzen, werden wir d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.