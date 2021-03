Kremlkritiker : Fall Nawalny: USA und EU verhängen Sanktionen gegen Russland

Donald Trump verzichtete nach dem Anschlag auf den Kremlkritiker Nawalny auf Strafmaßnahmen gegen Moskau. US-Präsident Joe Biden schlägt nun einen anderen Kurs ein - in enger Abstimmung mit Europa.

Washington | Wegen der umstrittenen Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny verhängen die USA Sanktionen gegen Russland. Das teilten Regierungsvertreter am Dienstag in Washington mit. Betroffen sind demnach unter anderem mehrere ranghohe Staatsfunktionäre. Die Strafmaßnahmen orientieren sich an den Sanktionen, die kurz zuvor von der EU auf den Weg gebrac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.