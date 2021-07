Bundesregierung : Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter gesunken

Nach einem sprunghaften Anstieg der Rüstungsgenehmigungen im Jahr 2019, setzt sich nun der Trend vom vergangenen Jahr fort. Die Zahl der Exportgenehmigungen ist gesunken.

Berlin | Der Abwärtstrend bei den Exportgenehmigungen der Bundesregierung für Rüstungsgüter hält auch in diesem Jahr an. Von Januar bis Juni wurde die Ausfuhr von Waffen und sonstiger militärische Ausrüstung für 2,296 Milliarden Euro genehmigt - 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.