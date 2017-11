Die Bushs in einem neuen Buch : Ex-Präsidenten über Trump: Angeber, der keine Ahnung hat

vergrößern 1 von 1 Foto: David J. Phillip 1 von 1

04.Nov.2017

Sein Sohn, Expräsident George W. Bush (2001 bis 2009), meint, dass «dieser Kerl nicht weiß, was es bedeutet, Präsident zu sein.» Und beide Bushs befürchten, dass Trump die republikanische Partei «zersprengt» habe.

Das haben der Senior und der Junior dem Autoren und Historiker Mark Updegrove gesagt, der ein Buch über die beiden geschrieben hat. «The Last Republicans» (übersetzt Die Letzten Republikaner) soll am 14. November auf den Markt kommen. Updegrove gab vorab Einblicke in seine Interviews, über die heute der Sender CNN und die «New York Times» berichteten.

Keiner der beiden Bushs hat demnach bei der Wahl für Trump gestimmt: Der Vater entschied sich für die Demokratin Hillary Clinton und der Sohn für «keinen der Genannten». Bush Junior wirft Trump vor, öffentlichen Zorn anzufachen, aber das harscheste Urteil kommt von seinem Vater.

«Ich mag ihn nicht», sagte er dem Autoren nach dessen Angaben im Mai 2016. «Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, er ist ein Angeber.» Daher sei er selber nicht zu begeistert, wenn er sich Trump als Führer des Landes vorstelle. Nicht der Dienst an der Öffentlichkeit motiviere Trump, sondern er sei anscheinend von einem «gewissen Ego» angetrieben.