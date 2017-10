«Nicht sehr hilfreich» : Europas Minderheiten-Führer gehen auf Distanz zu Katalonien

Das Vorgehen der Separatisten in Katalonien wird von europäischen Minderheiten-Führern äußerst kritisch gesehen. Die Katalanen hätten gegenüber der Zentralregierung in Madrid «den Stab total gebrochen», meinte der frühere Landeshauptmann von Südtirol, Luis Durnwalder, am Montag in Wien.