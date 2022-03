Videobotschaft Selenskyjs : Europaparlament tagt zur Ukraine-Krise

In einer Videobotschaft wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an das Europäische Parlament.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich heute (etwa 12.30 Uhr) in einer Videobotschaft an das Europäische Parlament wenden. Ob dies klappt, hänge von der Lage in der von Russland angegriffenen Ukraine ab, hieß es vorab aus Kreisen des Parlaments. Die Abgeordneten beraten ab Mittag (12.00 Uhr) in einer Sondersitzung in Brüssel eine Resol...

