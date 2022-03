EU-Sondergipfel : EU plant Russland Kriegsverbrechen vorzuwerfen

„Diese Kriegsverbrechen müssen sofort aufhören“: Die EU will wie Washington von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine sprechen. Boris Johnson sieht gar schon die Line zur Barbarei überschritten.

Die Europäische Union dürfte der US-Regierung in der Einschätzung folgen, dass Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen begeht. Im jüngsten Entwurf der Abschlusserklärung für den EU-Gipfel heute und morgen in Brüssel heißt es: „Russland führt Angriffe auf die Zivilbevölkerung durch und zielt auf zivile Objekte, darunter Krankenhäuser, medizinische Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.