Politische Beeinflussung : EU-Bericht: Deutschland im Fokus russischer Desinformation

Es geht um systematische Kampagnen: Kein anderes Land der EU ist häufiger und stärker das Ziel russischer Desinformationskampagnen als Deutschland.

Moskau | Deutschland steht nach einer Untersuchung der EU so sehr im Fokus von russischen Desinformationskampagnen wie kein anderes Land der Europäischen Union. „Kein anderer EU-Mitgliedsstaat wird heftiger angegriffen als Deutschland“, heißt es in einem Bericht, den der Auswärtigen Dienstes der EU am Dienstag in Brüssel veröffentlichte. Es gebe systematisc...

