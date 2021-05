Rassismus : „Es muss aufhören“ - Anti-asiatischer Hass in den USA

Verbale Angriffe, physische Gewalt. Tödliche Attacken in drei Massage-Salons. Nach dramatischen Vorfällen mitten in der Corona-Pandemie rückt in den USA anti-asiatischer Rassismus ins Bewusstsein.

Washington/New York | Es passiert mitten in Manhattan am helllichten Tag. Ein Mann läuft hinter einer Frau, tritt sie. Die 65-jährige asiatischstämmige Amerikanerin fällt zu Boden, der Mann tritt weiter. Gegen ihren Kopf, immer und immer wieder. Als „wirklich verstörend, wirklich ekelhaft“ bezeichnet ein Polizist in New York die Bilder von der Attacke Ende März. Am Dien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.