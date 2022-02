Politik : Erzbistum kündigt Gottesdienst mit ukrainischer Gemeinde an

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße will am Sonntag einen Gottesdienst mit der ukrainisch-katholischen Gemeinde im Stadtteil Neugraben feiern. Heße wolle damit ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen und mit ihnen für den Frieden in der Region beten, teilte das Erzbistum am Donnerstag mit. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Erzbischof dazu aufgerufen, für den Frieden im Ukraine-Konflikt zu beten. In der Nacht zum Donnerstag griffen russische Truppen die Ukraine an.

