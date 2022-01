Diplomatie : Erstmals Besuch von Israels Präsident in Emiraten

Noch nie war ein israelischer Präsident auf Stippvisite in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Am Sonntag soll es soweit sein. Izchak Herzog wird unter anderem Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan treffen.

Israels Präsident Izchak Herzog reist am Sonntag zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Es ist der erste israelische Präsidenten-Besuch in dem arabischen Land überhaupt, wie das Büro von Herzog am Dienstagabend mitteilte. Herzog wird auf der zweitägigen Reise von seiner Frau Michal begleitet. Er trifft demnach unter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.