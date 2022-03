Erzbistum Köln : Erster öffentlicher Auftritt von Kardinal Woelki

Kardinal Woelki meldet sich zurück. Am Montag will er seinen ersten öffentlichen Termin seit seiner Rückkehr ins Erzbistum Köln absolvieren. Nicht alle sind froh darüber.

Kardinal Rainer Maria Woelki absolviert am Montag (9.00 Uhr) seinen ersten öffentlichen Auftritt im Erzbistum Köln seit seiner Rückkehr aus einer fünfmonatigen Auszeit. Er will den ersten Spatenstich für ein neues Gebäude des Erzbischöflichen Bildungscampus im Stadtteil Kalk vornehmen. Woelki hatte am 2. März wieder die Leitung des größten deutschen Bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.