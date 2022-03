Geflüchtete : Erste Flüchtlinge wieder in Sumte: Bereit für 700 Ukrainer

Das kleine niedersächsische Dorf Sumte hat am Wochenanfang die ersten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen. In einem leerstehenden Bürokomplex der Ortschaft in der Gemeinde Amt Neuhaus sollen die Flüchtlinge medizinische Versorgung und Hilfe für den Alltag erhalten und erst einmal zur Ruhe kommen. 2015 hatte das 100-Einwohner-Dorf Sumte im Landkreis Lüneburg für Schlagzeilen gesorgt, weil es 750 Flüchtlinge aufnahm.

„Das läuft alles sehr kontrolliert ab“, sagte Bürgermeister Andreas Gehrke (CDU) am Dienstag. Die Menschen sollten in dem beschaulichen Ort erst einmal ankommen. Man prüfe die Möglichkeit, die Kinder vor Ort zu unterrichten. 180 Freiwillige bereiteten die Unterkunft am Wochenende familiengerecht vor. Trennwände für fünf mal fünf Meter große Zimmer wurd...

