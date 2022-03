Hamburg : Erneut Zehntausende zu Friedensdemo erwartet

Erneut soll in Hamburg am heutigen Samstag ein Zeichen gegen den Krieg und für Solidarität mit der Ukraine gesetzt werden. Unterstützt von zahlreichen Jugendorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen hat die Ukrainische Diaspora am Mittag (12.00 Uhr) zu einer Großdemonstration in der Innenstadt aufgerufen. Laut Polizei wird mit rund 50.000 Teilnehmern gerechnet.

Unter dem Motto „Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa“ soll der Demonstrationszug vom Jungfernstieg aus Richtung Hauptbahnhof und weiter bis zum ukrainischen Generalkonsulat am Mundsburger Damm an der Außenalster führen. Erst am Donnerstag hatten Zehntausende überwiegend junge Menschen bei einer Fridays-for-Future-Demonstration gegen den rus...

