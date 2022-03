Tarifkonflikt : Erneut bleiben Kitas wegen Warnstreiks geschlossen

Für eine bessere Bezahlung haben Beschäftigte von kommunalen Kitas und anderen sozialen Einrichtungen am Mittwoch vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich insgesamt mehr als 2000 Menschen an Warnstreiks in Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Verden, Stade, Wolfsburg und Stuhr im Kreis Diepholz. Demnach blieben zahlreiche Kitas geschlossen.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen...

