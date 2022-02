Politik : Erneut Aufruf zur Solidaritätsdemonstration für die Ukraine

Die Hamburger Jugendorganisationen von SPD, Grünen, CDU und FDP haben für Freitag erneut zu einer Solidaritätsdemonstration für die Ukraine aufgerufen. Startpunkt der Demonstration unter dem Titel „Frieden in der Ukraine & Sicherheit in Europa“ sei um 16.00 Uhr am Hauptbahnhof, teilte die Grüne Jugend mit. Von dort gehe es dann an der Binnenalster zum Rathausmarkt, wo eine Schlusskundgebung geplant sei. Die Demonstration werde auch von der Diaspora-Organisation „Verein für deutsch-ukrainische Zusammenarbeit - Feine Ukrainer“ und weiteren politischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt. Bereits am Mittwoch waren rund 200 Menschen einem ähnlich lautenden Aufruf gefolgt und hatten sich vor dem russischen Generalkonsulat in Hamburg zu einer Solidaritätskundgebung mit der Ukraine versammelt.

