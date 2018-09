Staatsbesuch : Erdogan in Deutschland - Entspannungssignal und EM-Spannung

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kommt im Bemühen um ein Ende der politischen Spannungen zu einem Staatsbesuch nach Deutschland.

von dpa

27. September 2018, 05:13 Uhr

Erdogan wird in Berlin landen, wenn auch die Entscheidung über die Austragung der Fußball-EM zwischen den möglichen Gastgebern Deutschland und Türkei erwartet wird. Das offizielle Besuchsprogramm beginnt aber erst am Freitag. Dann stehen zunächst Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an.

Am letzten Tag des Besuchs nimmt er an der Eröffnung eine Moschee in Köln teil. Vor seiner Deutschlandreise hat sich Erdogan ein Ende der Spannungen zwischen beiden Ländern gewünscht. Diese Spannungen «vollständig» hinter sich zu lassen, habe bei seinem Besuch Priorität, sagte Erdogan. Gegen seinen Besuch gibt es mehrere Demonstrationen.