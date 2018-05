Währungskrise in der Türkei : Erdogan bittet: "Tauscht euer Geld in Lira um"

Ungewöhnlicher Aufruf: Präsident Erdogan bittet seine Landsleute um Hilfe zur Stützung der Lira.

von dpa

27. Mai 2018, 10:23 Uhr

Istanbul | Angesichts des dramatischen Wertverfalls der Lira hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Landsleute aufgerufen, ihre Dollar- und Euro-Ersparnisse in die heimische Währung umzutauschen. "Meine Brüder, die Dollar oder Euro unter ihren Kopfkissen haben, geht und legt euer Geld in Lira an. Wir werden zusammen diesen Komplott vereiteln", sagte Erdogan am Samstag auf einer Wahlkundgebung in der osttürkischen Stadt Erzurum. Gegenüber dem Dollar und dem Euro hat die Lira seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent an Wert verloren.

Die türkische Regierung sieht hinter dem Verfall der Lira anders als die Analysten keine ökonomischen Gründe, sondern eine Verschwörung heimischer und ausländischer Finanzkräfte, die die türkische Wirtschaft destabilisieren wollen und die Abwahl Erdogans befürworten. Dieser strebt bei der vorgezogenen Präsidentenwahl am 24. Juni eine absolute Mehrheit an. Der Verfall der Lira könnte ihn zahlreiche Stimmen kosten