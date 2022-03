Pandemie : Ende der allermeisten Corona-Regeln in Schleswig-Holstein

Weitgehende Rückkehr zur Normalität: In Schleswig-Holstein laufen die meisten Corona-Regeln aus. Dieser Schritt sei „absolut vertretbar“, sagt Ministerpräsident Günther. Maskenpflicht gilt künftig nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie Bus und Bahn.

Die Landesregierung lässt die meisten Corona-Regeln in Schleswig-Holstein trotz weiter hoher Infektionszahlen am Wochenende auslaufen. Künftig gilt die Maskenpflicht nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie im öffentlichen Nahverkehr. „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sich die Lage in den nächsten Wochen noch weiter entspannen wird“, sa...

