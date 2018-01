Koalitionsverhandlungen : Einigung, aber kaum Einigkeit

Union und SPD schließen Kompromiss beim Familiennachzug. Högl und Stegner wollen nachverhandeln. Linke: Groko-Parteien fischen am rechten Rand

von Beate Tenfelde/dpa

30. Januar 2018, 21:00 Uhr

Ungeachtet einer ersten Einigung zum Familiennachzug gestalten sich die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD weiter schwierig. Beide Seiten verständigten sich heute darauf, dass Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ab August in begrenztem Umfang wieder Angehörige nach Deutschland nachholen dürfen. Bis dahin bleibt der Familiennachzug ausgesetzt. Damit dürfte der Bundestag morgen einer entsprechenden Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzuges zustimmen.

Während sich Unionsvertreter wie auch SPD-Chef Martin Schulz und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles mit der Lösung zufrieden zeigten, kündigten SPD-Fraktionsvizechefin Eva Högl und Parteivize Ralf Stegner an, in den kommenden Tagen weiter über das Thema verhandeln zu wollen.

Linken-Chefin Katja Kipping warf Union und SPD im Gespräch mit unserer Redaktion vor, „am rechten Rand zu fischen“. „Niemandem geht es besser, wenn man dafür sorgt, dass es Geflüchteten möglichst schlecht geht.“ Zwei vorgeblich christliche und eine sozialdemokratische Partei zeigten sich mit der Einigung auf die fast völlige Abschaffung des Familiennachzuges von Flüchtlingen von ihrer äußerst „familienunfreundlichen Seite“, statt sich endlich um die Lösung der wichtigen Probleme in diesem Land zu kümmern, kritisierte Kipping.

Dem Kompromiss zufolge soll der Nachzug bis zum 31. Juli ausgesetzt bleiben. Ab August gilt eine Grenze von 1000 Menschen pro Monat. Hinzu kommt eine Härtefallregelung. Eine solche allgemein formulierte Klausel gibt es zwar schon. Im Sondierungspapier hatten beide Seiten aber offen gelassen, ob sie weiterhin für den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus gelten soll. Die genauen Details für eine dauerhafte Neuregelung werden bis August ausgearbeitet. Im Jahr 2017 wurde nur einigen Dutzend subsidiär Geschützten auf Basis der Härtefallregelung der Familiennachzug erlaubt.

Schulz und Nahles begrüßten den Kompromiss als Umsetzung der Forderungen des SPD-Parteitags. Dieser hatte unter anderem auf Nachbesserungen im Bereich Migration gedrungen. Schulz schrieb in einer Botschaft an die Parteimitglieder: „Die SPD hat sich mit einer guten Einigung beim Familiennachzug durchgesetzt.“ Er sprach von einer „deutlich weitergehenden Härtefallregelung“, wie vom Parteitag verlangt. Nahles erklärte: „Gegenüber dem Sondierungsergebnis haben wir zusätzlich, was nicht enthalten war, eine Härtefallregelung [. . .] verabredet, die auch nicht auf das Kontingent angerechnet wird.“

Stegner will insbesondere über die konkrete Ausarbeitung des monatlichen Kontingents von 1000 Menschen noch verhandeln. „Was die Neuregelung ab 1. August betrifft, so ist diese Gegenstand der noch laufenden Koalitionsverhandlungen“, sagte er. Högl will weiter über die Härtefallregelung – die neben dem Kontingent steht – diskutieren: „Wir werden natürlich schauen, ob wir das auch noch umsetzen können, was beim Parteitag Gegenstand der Beratung war, nämlich eine etwas großzügigere, weitergehende Härtefallregelung zu erreichen.“

Vertreter von CDU und CSU – wie CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und Unions-Fraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) – betonten hingegen, dass es ab dem 1. August endgültig keinen Anspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte gebe. Ein Rechtsanspruch wird im zwischen den Parteien vereinbarten Änderungsantrag zum relevanten Gesetz ausgeschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Einigung in einer Sitzung der Unionsfraktion nach Angaben aus Teilnehmerkreisen als eine „gute Nachricht“. Auch Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sprach von einem „klugen und ausgewogenen Kompromiss“. Die Kontingentlösung biete „die notwendige Gewähr dafür, dass unsere Integrationsfähigkeit nicht überfordert wird.“

Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisierte den Kompromiss hingegen als „menschenrechtliche Katastrophe“. „Die jetzt getroffene Vereinbarung ist ein fauler Kompromiss“, sagte Vizepräsidentin Anne Lütkes unserer Redaktion. Nach ihren Worten muss die Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus sofort beendet werden, weil „Kinder besonders hart getroffen“ würden. Die derzeitige Rechtslage bedeute für die betroffenen Familien eine Trennung auf viele Jahre. „Hier muss schnell Abhilfe geschaffen werden“, forderte Lütkes.

Kommentar “Ein Kompromiss im besten Sinne“ von Burkhard Ewert Einen Familiennachzug nicht zuzulassen klingt grausam. Aber er hat nun einmal zwei Seiten. Einerseits, dass Flüchtlinge und ihre Angehörigen vereint sind. Andererseits, dass ein Scout als Erstes und bevorzugt nach Deutschland kommt. Er könnte sicher sein, dass später für alle greift, was zunächst nur ihm gegolten hat. Das bedeutet keinen Missbrauch, wohl aber Kalkül, und kann Fehlentwicklungen zur Folge haben. Zudem würde die völlige Freigabe bei hohen primären Zuzugszahlen einen kaum vorhersehbaren sekundären Anstieg bedeuten, ohne dass eine dauerhafte Bleibeperspektive bestünde. Immerhin ist der Nachzug gegenwärtig ausgesetzt. Dass er vom Sommer an wieder greift, liegt an den Sozialdemokraten. Zugleich ist damit aber keine Garantie verbunden und der Anreiz gemindert, per Familiennachzug Einwanderung in Eigenregie zu organisieren. Es handelt sich um einen Kompromiss im besten Sinne.