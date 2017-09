Isolationshaft : Ehefrau: Deniz Yücel ist isoliert - Es geht ihm aber gut

Dem in der Türkei seit nunmehr 200 Tagen inhaftierten Journalisten Deniz Yücel geht es nach Angaben seiner Ehefrau gut, auch wenn er in Isolationshaft gehalten wird. «Es geht ihm gut», sagte Dilek Mayatürk-Yücel am Freitagabend im Interview der Tagesthemen.