Kommentar : E-Roller und Carsharing: Darum wird der Markt weiter wachsen

In Sachsen Sharing-Economy ist Deutschland noch am Anfang seiner Möglichkeiten. Ein Kommentar.

Schwerin | Viele verbinden mit E-Rollern bislang in erster Linie Spaß, Freizeit und Städtetrips – und nicht etwas, worauf man sich für den Weg zur Arbeit verlassen würde. Vor allem in Ballungszentren stehen die Scooter mittlerweile an vielen Ecken. Nur in ausgewäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.