Terror in Afghanistan : Dutzende Tote bei Angriff auf Hotel in Kabul befürchtet

Zwei der Attentäter kommen ins Restaurant des schwer gesicherten Luxushotels und bestellen Essen. Dann schießen sie. Andere rennen von Tür zu Tür und suchen Ausländer, um sie zu töten. Unter den Opfern sind unter anderem Piloten einer Fluglinie und ein Generalkonsul.

von dpa

21. Januar 2018, 15:21 Uhr

Bei einem mehr als 17 Stunden dauernden Taliban-Angriff auf eines der größten Hotels in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind möglicherweise Dutzende Menschen getötet worden. Das berichteten Augenzeugen und afghanische Medien am Sonntag.

Der Sender Tolo TV meldete unter Berufung auf eine «verlässliche Quelle», es seien etwa 43 Menschen ums Leben gekommen.

Die Angreifer waren am Samstagabend nach 21.00 Uhr (Ortszeit) durch die Küche in das Hotel eingedrungen. Der Augenzeuge Mumtas Ahmed, Teilnehmer einer IT-Konferenz im Hotel, schilderte der Deutschen Presse-Agentur, dass er drei bewaffnete Männer durch das Erdgeschoss laufen sah. Die Attentäter seien von Tür zu Tür gerannt und hätten gezielt nach Regierungsbeamten und Ausländern gesucht. Dann hätten sie in die Zimmer geschossen. Die Zahl der Opfer sei «viel höher» als offiziell von der Regierung angegeben, sagte Ahmed.

Ein Sprecher des Innenministeriums sprach am Sonntagabend von fünf Toten, darunter eine Ausländerin, und neun Verletzten. Die Gesamtzahl der Opfer sei aber noch nicht ermittelt worden. Insgesamt hätten die Spezialkräfte in der Nacht und am Morgen 153 Menschen aus dem Hotel gerettet, unter ihnen 41 Ausländer.

Der Sender Tolo TV erzählte die Geschichte von Hassib, 20, der als Kellner in einem der Hotelrestaurants arbeitete. Zwei der Angreifer seien zunächst als vermeintlich normale Kunden in das Restaurant gekommen und hätten um Essen gebeten. «Sie trugen sehr schicke Kleidung», sagte Hassib. «Sie setzten sich, und ich habe ihnen Essen serviert. Dann haben sie Waffen gezogen und angefangen, auf die Leute zu schießen.»

Bis zum Sonntagmittag lieferten sich die Islamisten Gefechte mit Sicherheitskräften - zuletzt in der obersten Etage des fünfstöckigen Hauses. Aufnahmen des Senders Tolo TV zeigten dramatische Szenen von Hotelgästen, die am Morgen offenbar dort noch gefangen waren und versuchten, über Balkone zu entkommen. Ein Mensch hing mit einer Hand am Geländer außen an der Fassade. Ein anderer versuchte sich mithilfe von Bettlaken auf einen Balkon eines unteren Stockwerks abzuseilen, als er den Halt verlor und fiel.

Die Taliban bekannten sich per Email zu der Tat und sagten, fünf ihrer «heiligen Krieger» hätten das Hotel überfallen und Dutzende ausländische und afghanische Feinde getötet.

Zur Identität der Opfer tauchten am Sonntagabend erste Hinweise auf. So sollen nach Berichten des gut vernetzten Journalisten Bilal Sarwary und des Senders 1TV zehn oder elf Angestellte der afghanischen Fluglinie Kam Air ums Leben gekommen sein. Diese hatte das Hotel offenbar als Basis für ihre Piloten und Kabinencrews genutzt. Auf der Facebook-Seite von Kam Air hieß es, «einige Piloten und Crew-Mitglieder» seien unter den «Toten und Verletzten». Es werde deshalb Verspätungen geben, einige Flüge würden gestrichen.

Unter den Toten sollen Venezolaner und Ukrainer sein. Das ukrainische Außenministerium bestätigte am Sonntag aber nur ein ukrainisches Opfer. Auch der afghanische Generalkonsul in der pakistanischen Großstadt Karachi wurde als Opfer identifiziert. Der Botschafter in Pakistan, Omar Sachilwal, twitterte die Nachricht vom Tod des Mannes. Die Nachrichtenagentur Pajhwok berichtete vom Tod eines Mitglieds des Hohen Friedensrates. Er sollte mit den Taliban Friedensverhandlungen führen.

Behörden bestätigten, dass im Hotel zum Zeitpunkt des Angriffs eine Hochzeitsfeier im Gang gewesen sei. Außerdem waren mehr als 100 Menschen für eine Konferenz afghanischer Computerexperten angereist.

Die Sicherheitslage in der afghanischen Hauptstadt hat sich seit Ende der Nato-Kampfmission im Dezember 2014 stark verschlechtert. 2017 gab es dort mehr als 20 schwere Anschläge der Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit mehr als 500 Toten. Bei dem ersten Anschlag im neuen Jahr auf einen Sicherheitsposten waren Anfang Januar mindestens 20 Menschen getötet und 30 verletzt worden.

Die Bundesregierung, die US-Regierung und die Vereinten Nationen verurteilten den Angriff scharf. Gleichzeitig verübten die Taliban in mehreren Provinzen - unter anderem in Balch und Farah - weitere Angriffe, bei denen wieder Dutzende Zivilisten und Sicherheitskräfte starben.