Merkel und Schulz im Schlagabtausch : Duett statt Duell

Am Ende gibt es nur Gewinner. Angela Merkels Parteifreunde sehen die Kanzlerin vorn. Die SPD-Anhänger dagegen feiern ihren Kandidaten Martin Schulz. Und um auf Nummer Sicher zu gehen, erklärten die Genossen den SPD-Chef im Internet bereits vor Beginn der Sendung schon mal zum klaren Sieger - noch eine peinliche Panne. Nach dem TV-Duell ist vor dem TV-Duell, schließlich gilt es die Deutungshoheit über den Schlagabtausch im Fernsehstudio zu gewinnen. Es war die wohl letzte große Chance für Schulz. Im direkten Duell mit der Kanzlerin vor den Kameras im TV-Studio wollte Herausforderer bei einem Millionenpublikum punkten und die Stimmung drehen, den Abstand verkürzen und die eigenen Reihen noch einmal auf den letzten Metern motivieren. Immerhin: Der angriffslustige SPD-Kanzlerkandidat hat nicht gepatzt, eine gute Figur gemacht, sich nicht schlecht geschlagen. Ob Flüchtlingspolitik, Erdogan, Trump, ob Rente, Maut oder Dieselaffäre - Schulz hat klare Kante gezeigt und setzt auf Konfrontation. Bereits im Vorfeld hatte Angela Merkel daran erinnert, dass das TV-Duell für sie in der Vergangenheit nicht immer nur super ausgegangen war. Auch diesmal wurde deutlich, dass das spontane Frage-Antwort-Spiel ohne Netz und doppelten Boden noch immer nicht zu ihren größten Stärken gehört. Um die ewige, seit zwölf Jahren regierende Kanzlerin allerdings ernsthaft ins Taumeln zu bringen, reicht dies nicht aus. Wer im Boxen den amtierenden Champion ablösen will, muss schon klar punkten, ihn besser noch zu Boden schicken. Ein Unentschieden reicht nicht aus. Der von seinen Parteifreunden erhoffte Lucky-Punch, der glückliche K.o. aus der Bedrängnis heraus, ist ihm am Ende nicht gelungen. Angela Merkel hat im TV-Duell keine größeren Schwächen gezeigt, sich als pragmatische, ruhige und verlässliche Krisenmanagerin in einer unruhigen Welt präsentiert. In einem Land, das im Vergleich mit den europäischen Nachbarn wie eine wirtschaftliche Oase wirkt, in dem selbst Vollbeschäftigung möglich erscheint, ist es schwer, mit dem Mantra der sozialen Ungerechtigkeit zu punkten und Wechselstimmung zu erreichen. Immerhin: Der Wahlkampf kommt auf Touren. Höchste Zeit drei Wochen vor der Entscheidung.