GroKo: Ja, sie wollen – irgendwie : Drama-Nacht mit Skat und Currywurst

Die Skepsis über eine Große Koalition ist mit dem gestrigen Tag nicht verflogen. Angela Merkel und Martin Schulz sind nicht der Aufbruch, den die Wähler nach der letzten Wahlperiode mit der Abwahl von Schwarz -Rot erwartet hatten. In den eigenen Reihen sind die beiden Parteispitzen zudem gehörig angeschlagen. Das habe sich in den Verhandlungen deutlich gezeigt, berichten Teilnehmer. Zudem lässt das 28-seitige Sondierungspapier eine Antwort auf das Wahlergebnis der AfD vermissen. Eine stärkere Beteiligung der Bürger an der Politik verliert sich in der Prosa von Präambel und Abschluss des Positionspapiers. Die Lösungen, die gefunden wurden, sind eher pragmatisch. Aber sie enthalten für Mecklenburg-Vorpommern und für den Osten Zusagen, auf die schon lange gedrungen wurde. Da geht es um Familien, Kitas und Bildung, den sozialen Arbeitsmarkt für die 150000 Langzeitarbeitslosen. Es geht um Digitalisierung, Gesundheit, Pflege und Rente. Die ostdeutschen Bundesländer sollen bei den Kosten für Sonderrenten aus DDR-Zeit entlastet werden. „Das war immer schon eine politische Last“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gestern erleichtert. Das wichtigste Ergebnis für Mecklenburg-Vorpommern ist der Einstieg in die kostenfreie Kita. Seit Langem fordert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hier die Unterstützung des Bundes. Ohne ihre Beteiligung wäre es wohl kaum zu den 3,5 Milliarden Euro gekommen, die jetzt in den Sondierungen zugesagt wurden. Die kostenfreie Kita hatte niemand der anderen Sondierer auf der Agenda. Für MV bedeutet das 20 Millionen Euro vom Bund. Der Fuß ist in der Tür. Jetzt will Schwesig das Projekt durchziehen, das übrigens selbst von Unternehmern in MV längst als harter Wirtschaftsfaktor betrachtet wird. Da schließt sich ein Programm für Ganztagsschulen (2 Mrd.) an – und ein Paket von Maßnahmen gegen Kinderarmut. Darin enthalten sind noch einmal 3,5 Milliarden Euro für die Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages. Hier fragt sich allerdings, ob das Geld nicht direkt für die kostenfreie Kita besser angelegt wäre. Auch der ländliche Raum und die gleichwertigen Lebensverhältnisse in den Kommunen Ost und West wären den künftigen Koalitionären eine Finanzspritze von 1,5 Milliarden Euro wert. Und so finden sich weiter über befristete Teilzeit, Rente und Pflege viele Punkte, die für die weitere Entwicklung in den neuen Ländern eine gute Ausgangsbasis sein können. Man ist geneigt zu fragen, was denn in den Koalitionsverhandlungen noch vereinbart werden soll, außer das Geschacher um Ministerposten. Damit es Schwarz-Rot in der Bundesregierung gelingt, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, müssen Merkel und Schulz allerdings selbst noch ein bisschen mehr dafür tun.