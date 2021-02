Regierung in Rom : Draghi wird als neuer italienischer Regierungschef vereidigt

Der frühere Zentralbanker Mario Draghi hat eine breite Basis für seine neue Regierung in Italien gesucht. Am Samstag wagt er als neuer Premier den Sprung in die Politik.

Roma | Italien bekommt eine neue Regierung: Am Samstag wird der Ex-Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, mit seinem neuen Kabinett im Palast des Staatspräsidenten vereidigt. Damit endet eine gut vierwöchige Regierungskrise, die das Land mitten in de...

