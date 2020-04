Premier auf Intensivstation : Downing Street: Johnson weiter auf dem Weg der Besserung

Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister befindet sich offiziellen Angaben zufolge auf dem Weg der Besserung. Bis Boris Johnson allerdings wieder die Regierungsgeschäfte aufnehmen kann, könnte es nach Medienberichten noch Wochen dauern.

von dpa

09. April 2020, 14:52 Uhr

Der mit dem Coronavirus infizierte britische Premierminister Boris Johnson befindet sich nach Angaben der Regierung in London weiter auf dem Weg der Besserung. Trotzdem werde der konservative Politiker noch immer auf der Intensivstation behandelt.

«Der Premierminister hatte eine gute Nacht und macht weiter Fortschritte in der Intensivbehandlung», sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag vor Journalisten.

Johnson war am Sonntag ins St. Thomas' Hospital gebracht worden, nachdem die Symptome seiner Covid-19-Erkrankung nach eineinhalb Wochen noch nicht abgeklungen waren. Am Montag verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er auf die Intensivstation verlegt werden musste. Britische Medien rechneten damit, dass es Wochen dauern könnte, bis Johnson wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen kann.

Vertreten wird er von dem ehrgeizigen, aber teils unsicher auftretenden Außenminister Dominic Raab. Er sollte auch die Tagung des Nationalen Sicherheitsrats Cobra in London leiten. Dort sollte eine eventuelle Verlängerung der Ausgehbeschränkungen im Kampf gegen die Pandemie erörtert werden. Johnson hatte unter anderem alle Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, schließen lassen. Sportliche Aktivitäten sind nur noch einmal am Tag und nur allein oder gemeinsam mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt.

Eine Entscheidung über die Fortsetzung der Maßnahmen solle erst in der kommenden Woche verkündet werden, sagte Kulturminister Oliver Dowden der BBC am Donnerstag. Er hält es für unwahrscheinlich, dass die Beschränkungen gelockert werden, da sie gerade erste Wirkungen zeigten.

Der Höhepunkt der Pandemie ist in Großbritannien noch nicht erreicht. Bis Dienstagabend wurden dem Gesundheitsministerium zufolge 938 neue Todesfälle verzeichnet. Insgesamt stieg die Zahl der Toten damit auf mehr als 7000. Nur teilweise eingerechnet sind dabei bislang die Sterbefälle in Pflegeheimen. Die Zahl der positiv getesteten Personen in Großbritannien stieg auf 60.733.

Es wird befürchtet, dass viele Briten bei schönem Wetter über die Osterfeiertage gegen die Beschränkungen verstoßen werden. Vor allem in den Londoner Parkanlagen gab es immer wieder Ärger, weil die Menschen nicht genug Abstand zueinander hielten.