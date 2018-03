Interview Parteienforscher : „Die SPD hat Chancen, am Ende stärker dazustehen“

Parteienforscher Jürgen W. Falter über die Große Koalition und die Neuausrichtung der Regierungsparteien

von Andreas Herholz

21. März 2018, 17:30 Uhr

Mainz Wie groß ist die Gefahr, dass die SPD in einer Großen Koalition weiter an Rückhalt in der Bevölkerung verliert, und wie muss sich die Union künftig ausrichten? Über diese und weitere Fragen sprach Korrespondent Andreas Herholz mit Professor Jürgen W. Falter, Parteienforscher an der Universität Mainz.

Angela Merkel, die Vierte – gelingt noch ein Aufbruch oder heißt es „Weiter so“?

Falter: Union und SPD wollen vor allem über die noch verbleibenden dreieinhalb Jahre der Wahlperiode kommen. Sollte die SPD wieder in ein stabiles Hoch in den Umfragen kommen, wäre die Versuchung für sie hoch, aus der Regierung auszusteigen, um Neuwahlen zu erreichen und wieder besser dazustehen. Union und SPD werden sich jetzt erst einmal an die Abarbeitung des Koalitionsvertrages machen. Der trägt sehr stark die Handschrift der SPD. Deutschland wird in dieser Legislaturperiode noch etwas sozialdemokratischer werden. Die Union wird das zähneknirschend mittragen. Da ist die Unzufriedenheit groß. Der Versuch, die AfD rechts zu überholen, wäre zum Scheitern verurteilt. Das würde nicht funktionieren. Wohl aber sollte sich die Koalition mit den Themen beschäftigen, die den Bürgern wichtig sind. Dazu gehören auch Immigration und Integration samt deren Kosten.

Wird sich die Kanzlerin noch einmal neu erfinden?

In der Außenpolitik wird sie weiter als erfahrene Krisenmanagerin punkten können. Sie wird sich nicht neu erfinden. Das fällt den klügsten Menschen schwer. Das wäre auch nicht glaubhaft. Merkel wird wohl an ihrem bisherigen administrativ-präsidialen Stil festhalten.

Kann man angesichts der Verluste von Union und SPD bei der Bundestagswahl und der knapperen Mehrheit überhaupt noch von einer Großen Koalition sprechen?

Die Große Koalition ist nicht mehr viel stärker, als es etwa 2009 die schwarz-gelbe Regierung war. Die Volksparteien Union und SPD schwächeln. Das ist eine Entwicklung, wie wir sie schon lange – auch in anderen europäischen Ländern – beobachten.

Wie groß ist die Gefahr, dass die SPD in der Großen Koalition noch weiter schrumpft und „verzwergt“?

Die Schwäche der SPD hat mit der Großen Koalition relativ wenig zu tun. In der ersten Großen Koalition von 1966 bis 1969 ist die SPD stärker geworden und hat dann mit Willy Brandt den Kanzler gestellt. Die Schwäche der SPD hat etwas mit dem politischen Personal zu tun. Die SPD hat in dieser Großen Koalition aber gute Chancen, am Ende stärker dazustehen. Sie hat starke Ministerien für sich gewonnen und besetzt. Außen, Finanzen und Arbeit und Soziales – da kann man punkten.

Zuletzt war bereits von Kanzlerinnendämmerung die Rede…

Die Skepsis gegenüber Angela Merkel ist erheblich gestiegen. Das geht bis weit in die CDU hinein. Frau Merkel hat manche einsame Entscheidung getroffen, die auch von Teilen ihrer Partei nicht mitgetragen wird. Aber auf der Seite der SPD ist noch immer kein wirklicher Herausforderer zu erkennen. Den Ruf nach Nahles oder Scholz hört man noch nicht. Angela Merkel ist bei Weitem noch nicht so angeschlagen wie etwa Helmut Kohl am Ende seiner Amtszeit. Es gibt bislang noch keine allgemeine „Merkel-muss-weg-Stimmung“. Sollte sie jetzt schon ihren Rückzug nach zwei oder drei Jahren ankündigen, wäre sie eine Lame Duck, eine lahme Ente. Dafür ist sie zu klug und lässt das bewusst offen.

In der Union gibt es Streit über den richtigen Kurs. Müssen CDU und CSU wieder nach rechts rücken?

Eine Doppelstrategie – getrennt marschieren, vereint schlagen – ist für eine breit aufgestellte Partei wie die Union nicht das Schlechteste. Ein Rechtsruck wäre kontraproduktiv. Eine Volkspartei muss sich den Bewegungen der Gesellschaft anpassen, sonst gerät sie zur Splitterpartei.