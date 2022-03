„Immenser Verlust“ : Die resolute Dame der US-Außenpolitik: Madeleine Albright ist tot

Albright war einst als Flüchtling in die USA gekommen, später wurde sie die ersten US-Außenministerin. Dabei steuerte sie den Kurs der US-Regierung in den Jahren nach dem Zerfall des Ostblocks. Bis zuletzt meldete sie sich zu Wort – etwa mit Kritik an Putin.

Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie sei am Mittwoch im Kreis von Familie und Freunden einer Krebserkrankung erlegen, teilte ihre Familie über Twitter in einer Stellungnahme mit. Embedded reference tweet Albright wurde 1993 unter Präsident Bill Clinton Botschafterin der US-Regierung in New York. Sp...

