Analyse zum Parteitag : Die neuen Grünen: Wird’s jetzt ungemütlich für Baerbock und Habeck?

Geschafft: Annalena Baerbock und Robert Habeck haben die Grünen in die Ampel geführt. Doch jetzt stehen schwierige Jahre an. Mit Ricarda Lang und Omid Nouripour übernimmt eine neue und selbstbewusste Spitze. Und in der Regierung müssen die Grünen ihre Rolle erst finden.

Der Abschied Der Auftakt des zweitätigen Online-Parteitages an diesem Freitagnachmittag ist zunächst ein Abschied. Baerbock und Habeck wollen gemeinsam vor die digital zugeschalteten Delegierten treten, Bilanz ziehen, ausblicken. Vor drei Jahren übernahmen die beiden die Führung. Sie rückten die Partei aus der Ökonische und setzten auf die bürgerlich...

