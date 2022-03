Russische Invasion : Die Machtfrage: Biden provoziert mit Putin-Aussage in Polen

Hat der US-Präsident zum Sturz Putins aufgerufen? Auf keinen Fall, sagt das Weiße Haus. Mit nur einem Satz in Warschau schlägt Biden hohe Wellen und die Welt fragt sich: Was hat er da eigentlich gesagt?

Eigentlich war die Rede schon so gut wie vorbei. Doch dann sagte US-Präsident Joe Biden den entscheidenden Satz. „Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“ Gemeint war Russlands Präsident Wladimir Putin. „Mörderischer Diktator“ und „Tyrann“ und zuletzt sogar „Schlächter“: Biden hat für Putin seit Beginn des brutalen Kriegs in der...

