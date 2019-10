Wahlen in Kanada : Die kleine Ohrfeige für Justin Trudeau

Mit einem Erdrutschsieg wurde Justin Trudeau 2015 Premierminister in Kanada. Er wurde als «Sonnyboy» und «Anti-Trump» gefeiert. Vier Jahre, zahlreiche nicht eingelöste Wahlversprechen und Skandale später ist viel Lack ab. Trudeau bleibt - aber angeschlagen.

von dpa

22. Oktober 2019, 08:49 Uhr

Der Wahlkampf war eng umfochten und unversöhnlich - und so endete auch der Wahlabend. «Wir sind mit einem klaren Mandat nach Ottawa geschickt worden», sagt Justin Trudeau, Kanadas alter und neuer Premierminister, der mit seiner liberalen Partei wieder die meisten Sitze im Parlament errungen.

Die absolute Mehrheit ging aber verloren. 1.10 Uhr war es da in Montréal und längst nicht alle Wahlbezirke im zweitgrößten Flächenland der Erde waren ausgezählt.

Traditionell spricht der Wahlsieger in Kanada als letzter und lässt allen anderen höflich den Vortritt, aber daran hielt sich diesmal niemand. Trudeaus «Führungskraft ist angeschlagen und seine Regierung wird bald vorbei sein», sagt der konservative Herausforderer Andrew Scheer zur gleichen Zeit drei Provinzen weiter westlich in Saskatchewan. «Wir sind die Regierung in Lauerstellung.»

Der Wahlkampf hat die Menschen in Kanada auseinandergetrieben. Hatte Trudeau 2015 noch mit seinem Kantersieg die Landkarte liberal-rot gefärbt, ist dort jetzt viel Blau der Konservativen, Orange der Sozialdemokraten, Hellblau der Regionalpartei Bloc Québécois und sogar ein wenig mehr Grün zu sehen. «Unser Team wird für alle Kanadier kämpfen, egal wie ihr eure Stimmen abgegeben habt», sagt Trudeau und versucht, die Menschen zu einigen. Vor allem aber wirkt er erleichtert, dass er es in dem harten Wahlkampf geschafft hat, an der Macht zu bleiben.

Denn es ist ein großes «trotz», das an diesem Tag über Kanada schwebt: Trudeaus Liberale gewinnen trotz Skandalen in den letzte Monaten, trotz einer durchwachsenen Bilanz nach vier Jahren mit einer absoluten Mehrheit im Rücken und trotz nicht erfüllter Versprechen. Das größte Glück in diesem Wahlkampf, dessen Ende hinter dem glanzvollen Sieg von 2015 zurückbleibt, war für Trudeau dabei sein Herausforderer.

Andrew Scheer, Chef der Konservativen, blieb über die ganze Länge des Wahlkampfes blass. Statt mit frischen Ideen zu überzeugen, verfolgte er eine aggressive Anti-Trudeau-Strategie, ging den Premier hart an und beschimpfte ihn sogar als «Betrüger» - das verfing aber offensichtlich nicht bei genug Wählern.

Doch es war nicht nur Scheers Schwäche, die den liberalen Sieg ebnete. Auch die Schützenhilfe eines prominenten Weggefährten sorgte für Aufsehen: Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte Trudeau wenige Tage vor der Abstimmung öffentlich unterstützt. Bei Twitter schrieb er, die Welt brauche dessen «progressive Führung». Meinungsforscher David Coletto hatte daraufhin von einem möglichen «Obama-Effekt» gesprochen.

Trotzdem hat Trudeau - auch wegen der Affäre um unterdrückte Korruptionsermittlungen gegen eine kanadische Firma und um alte Fotos, die ihn kostümiert mit einem als rassistisch wahrgenommenen dunkel geschminkten Gesicht zeigten - Vertrauen bei den Kanadiern verspielt. Das spiegelt auch der Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament wider. Es ist zumindest eine kleine Ohrfeige für die Liberalen, die nun auf die Duldung kleinerer Parteien angewiesen sind.

Die Sozialdemokraten von Jagmeet Singh und die Grünen von Elizabeth May hatten bereits vor der Wahl gesagt, dass sie eine mögliche - aber für Kanada nicht ungewöhnliche - Minderheitsregierung dafür nutzen würden, die liberale Politik nach links zu drücken. Damit könnte Trudeau sich den Forderungen ausgesetzt sehen, das vor allem für kleinere Parteien nachteilige Wahlsystem zu ändern oder eine radikalere Klimapolitik zu fahren. Auch auf die erstarkte Regionalpartei Bloc Québécois könnte eine größere Rolle zukommen.

Berlin dürfte sich über den neuen, alten Premier jedenfalls freuen. So arbeitet die Bundesregierung mit Trudeaus Regierung auf vielen Ebenen gut zusammen - nicht nur beim Klima, sondern auch im Freihandel oder bei der Stärkung multilateraler Bündnisse im Zeitalter nationaler Alleingänge.

Bei den Kanadiern muss Trudeau in seiner zweiten Amtsperiode viel Vertrauen zurückgewinnen - denn immerhin rund drei Viertel der Wähler haben gegen ihn gestimmt. In seiner Siegesrede gestand er ein, Frust bei vielen Wählern gespürt zu haben. Aber er gab sich trotzdem weiter optimistisch: «Heute haben wir entschieden, Kanada weiter nach vorne zu bringen.»