Academy Awards : Die Gewinner der 91. Oscar-Verleihung

In Hollywood sind in der Nacht zum Montag die Oscars vergeben worden. Die Gewinner in den 24 Kategorien.

von dpa

25. Februar 2019, 07:07 Uhr

- Bester Film: «Green Book - Eine besondere Freundschaft» von Peter Farrelly

- Regie: Alfonso Cuarón für «Roma»

- Hauptdarsteller: Rami Malek für «Bohemian Rhapsody»

- Hauptdarstellerin: Olivia Colman für «The Favourite – Intrigen und Irrsinn»

- Nebendarstellerin: Regina King für «If Beale Street Could Talk»

- Nebendarsteller: Mahershala Ali für «Green Book - Eine besondere Freundschaft»

- Nicht-englischsprachiger Film: «Roma» (Mexiko) von Alfonso Cuarón

- Kamera: Alfonso Cuarón für «Roma»

- Original-Drehbuch: Nick Vallelonga, Brian Currie und Peter Farrelly für «Green Book - Eine besondere Freundschaft»

- Adaptiertes Drehbuch: Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott und Spike Lee für «BlacKkKlansman»

- Schnitt: John Ottman für «Bohemian Rhapsody»

- Filmmusik: Ludwig Göransson für «Black Panther»- Filmsong: «Shallow» von Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando und Andrew Wyatt für «A Star Is Born»

- Produktionsdesign: Hannah Beachler (Production Design) und Jay Hart (Set Decoration) für «Black Panther»

- Tonschnitt: Nina Hartstone und John Warhurst für «Bohemian Rhapsody»

- Tonmischung: Paul Massey, Tim Cavagin und John Casali für «Bohemian Rhapsody»

- Visuelle Effekte: Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles und J.D. Schwalm für «Aufbruch zum Mond»

- Animationsfilm: «Spider-Man: A New Universe» von Bob Persichetti, Peter Ramsey und Rodney Rothman

- Animations-Kurzfilm: «Bao» von Domee Shi

- Dokumentarfilm: «Free Solo» von Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi

- Dokumentar-Kurzfilm: «Period. End of Sentence.» von Rayka Zehtabchi

- Make-up/Frisur: Greg Cannom, Kate Biscoe und Patricia Dehaney für «Vice: Der zweite Mann»

- Kostümdesign: Ruth Carter für «Black Panther»

- Kurzfilm: «Skin» von Guy Nattiv