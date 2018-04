Nach der Ungarn-Wahl : Die Angstmacher

Wahlsieg Viktor Orbáns in Ungarn zeigt erneut: Europa scheint wieder fasziniert vom Extrem des Nationalkonservativismus

von svz.de

09. April 2018, 21:50 Uhr

Wenn Viktor Orbán nach Bayern kommt, weiß er: Ich bin zu Gast bei Freunden. So zuletzt geschehen im Januar bei der CSU-Klausur in Kloster Seeon. Alexander Dobrindt lobte Ungarns Regierungschef als „wichtigen Gesprächspartner in strategischen Fragen“, zu dem man „den Gesprächsfaden nicht abreißen“ lasse. Der Geehrte bedankte sich auf seine Art: „Betrachten Sie mich als Ihren Grenzschutzkapitän“, sagte Orbán und betonte mit Blick auf seine Grenzkontrollen: „Die Südgrenze Bayerns verläuft an der serbisch-ungarischen Grenze. Wenn wir diese Grenze schützen, schützen wir so auch Bayern.“ Gut also für die weiß-blaue Befindlichkeit, dass die Ungarn den 54-Jährigen wiedergewählt haben.

Nicht nur Bayern, ganz Europa darf sich dank Orbán sicherer fühlen – zumindest aus Sicht von CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich in diesen Tagen zu allen möglichen Themen jenseits seines Ressorts äußert: „Bei aller Kritik an Viktor Orbán: Er setzt an der Grenze europäisches Recht um und sichert Europas Grenze“, flankierte Spahn den Wahlkampf des Ungarn. Doch ein obsessiver Grenzschützer ist noch lange kein loyaler Europäer. Es reicht allenfalls aus, um als Leitfigur der großen Vereinfacher zu gelten.

Droht nun die „Orbánisierung“ der EU? Wird sich die nationalkonservative Ideologie auf Kosten von Liberalität, Toleranz, Solidarität und Rechtsstaatlichkeit festsetzen? Europa scheint zumindest zunehmend fasziniert von den Extremen. Die Hoffnung breiter Bevölkerungsschichten, die Wahl von Emmanuel Macron im Mai 2017 zum französischen Staatspräsidenten und des Grünen Alexander van der Bellen 2016 zum österreichischen Staatsoberhaupt würden die Rechtsnationalen in Europa schwächen oder gar auf Nimmerwiedersehen zurückdrängen, hat sich nicht erfüllt.

In zahlreichen EU-Staaten haben nationalkonservative bis hin zu rechtsextremen Parteien mit Angstmache vor Einwanderung, Überfremdung und Ausländerkriminalität satte Erfolge eingefahren und es teils gar an die Macht geschafft. In Österreich ist die fremdenfeindliche FPÖ Regierungspartner der Christdemokraten. In Polen ist die rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) dabei, die Unabhängigkeit der Justiz zu schleifen; in Italien verhandeln die rechte Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung derzeit über eine Regierungskoalition. Beide halten nichts davon, Europa politisch und wirtschaftlich enger zu verzahnen.



Rechte treiben Etablierte





In Deutschland hat die AfD mit einem islam- und fremdenfeindlichen Kurs den Aufstieg zum Oppositionsführer im Bundestag geschafft. In Schweden und Dänemark trieben rechte Parteien die Etablierten dazu, Einwanderungsgesetze deutlich zu verschärfen. Auch das gesellschaftliche Klima ist von einstiger Liberalität weit entfernt; „Hygge“ findet wohlstandsbehütet, urkonservativ und am liebsten unter sich statt.

Der Aufstieg der Nationalkonservativen und Populisten kommt nicht von ungefähr. Tatsächlich ist bei vielen Menschen das Gefühl gewachsen, die Politik bliebe ihnen etwas schuldig. Mancher in der EU sieht sich in einer Gegenbewegung zu übertriebener Integration und damit verbundener doktrinärer Illiberalität und Verleugnung von Identität und Regionalität. Zudem leben immer mehr Menschen im Bewusstsein permanenter Bedrohung und in der Sorge, von dieser heimgesucht zu werden – sei es in Form von Einwanderung, Terror oder wirtschaftlichem Abstieg.

Geht infolge der Globalisierung für den Einzelnen die Übersichtlichkeit verloren, wächst die Angst vor Heimat- und Identitätsverlust. Da kann ein neu gegründetes Heimatministerium schon mal als Hoffnungsträger dienen – oder eben ein Regierungschef Orbán, Der klingt dann so: „In Europa haben Politiker vielerorts nicht das gemacht, was das Volk wollte. In der Politik gibt es dann immer Störungen. Dieser Widerspruch gehört aufgelöst. 2018 wird das Jahr, in dem der Volkswille wiederhergestellt wird.“ Volkswille? Für die einen klingt das nach Versprechen. Andere hören darin vor allem eine Drohung. Denn wer oder was ist das Volk? Wer gehört dazu, wer nicht?

Die selbst ernannten Retter des christlichen Abendlandes nehmen es mit derlei Feinheiten nicht so genau – ebenso wenig wie mit den Werten der liberalen Demokratie. Zwar geht es stets um die Bewahrung von Sicherheit und Identität. Einen Verlust von Freiheitsrechten nehmen sie dabei aber billigend oder gar bewusst in Kauf.



Extremer Mainstream





Müssen wir uns also an politische Systeme gewöhnen, die das Wahlrecht – wie in Ungarn – zum Vorteil der Regierenden zuschneiden, Medien gängeln, Pressefreiheit einschränken und die Unabhängigkeit der Justiz aushebeln – sprich, die Gewaltenteilung unterminieren? Hält man sich mit einem solchermaßen extremeren Mainstream gar die wahren Extremisten vom Leib? Orbáns Fidesz könnte dafür als Beispiel gelten; sie hält die rechtsextreme Jobbik von der Macht fern. Und in den Niederlanden konnte eine rechtsliberale VVD mit etwas mehr nationalem Getöse den islamophoben Geert Wilders und dessen PVV zumindest einhegen.

Ein ähnliches Kalkül scheint CDU-Hoffnungsträger Jens Spahn zu verfolgen, wenn er versucht, mit „Das muss mal gesagt werden“-Äußerungen der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen und so Wähler für die Union zurückzugewinnen. „Wenn wir reden und handeln in einer Haltung, die breite, sich bürgerlich fühlende Schichten zuletzt oft schmerzlich vermisst haben, dann können wir die AfD überflüssig machen“, betonte Spahn die Notwendigkeit eines „klugen liberalen Konservativismus“.

Dass diese Rechnung nicht zwangsläufig aufgeht, zeigt Österreich. Dort hatte der Christdemokrat Kurz ähnlich kalkuliert. Nun muss er sich als Bundeskanzler mit der rechten FPÖ als Regierungspartner herumschlagen.

Apropos: Bundesinnenminister Horst Seehofer warnte die EU angesichts des Votums der Ungarn vor einer „Politik des Hochmuts und der Bevormundung“. Orbán habe einmal mehr „einen Vertrauensbeweis der Bevölkerung erhalten“. Auf seine bayerischen Spezis kann sich der „Grenzschutzkapitän“ verlassen.

Thomas Ludwig