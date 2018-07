Maas in Asien : Deutschland und Japan gemeinsam gegen Trumps Alleingänge

Außenminister Heiko Maas will zum Auftakt seiner Asien-Reise in Japan für eine möglichst starke internationale Zusammenarbeit werben.

von dpa

25. Juli 2018, 06:58 Uhr

Deutschland und Japan wollen die bestehende internationale Ordnung gemeinsam gegen zunehmende nationale Alleingänge verteidigen.

Die Außenminister Heiko Maas und Taro Kono vereinbarten bei einem Treffen in Tokio eine engere Zusammenarbeit für Freihandel, Klimaschutz und Menschenrechte. Beide großen Wirtschaftsmächte wollen in den Staatengruppen G7 und G20 sowie in den Vereinten Nationen enger kooperieren.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Japan und die Europäische Union zwei Abkommen zur wirtschaftlichen und strategischen Zusammenarbeit geschlossen, mit denen unter anderem die größte Freihandelszone der Welt geschaffen wird.

Damit wollten beide Seiten ein Signal gegen die Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump setzen, der Handelsüberschüssen der EU oder Chinas mit Strafzöllen begegnet. «Diese Abkommen sind ein wichtiges Signal unseres gemeinsamen Engagements für die regelbasierte internationale Ordnung, einschließlich des multilateralen Handelssystems», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Außenminister.

Japan ist das erste asiatische Land, das Maas besucht. Am Mittwochabend wollte er nach Südkorea weiterreisen.