Konflikte : Deutsche Anwälte reichen Klage gegen Lukaschenko ein

Folter, Entführungen, Misshandlungen - die Liste der Vorwürfe gegen Machthaber Lukaschenko in Belarus ist lang. Nun klagen ihn auch Anwälte in Deutschland wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an.

Berlin | Machthaber Alexander Lukaschenko ist wegen der Gewaltexzesse nach der Präsidentenwahl in Belarus beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe angezeigt worden. Vier deutsche Anwälte reichten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im Namen von Folteropfern eine Strafanzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. „Unsere Mandanten erwarten,...

