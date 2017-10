Lieblingsplatz der New Yorker : Der Fahrrad- und Fußgängerweg an der Westside

Mit einem Pick-up hat ein 29-Jähriger mindestens acht Menschen auf einem Fuß- und Radweg in New York umgefahren und getötet. Dieser Weg liegt direkt an der Westseite Manhattans am Hudson River und gehört zu den Orten, an denen New Yorker und Touristen mit am liebsten ihre Freizeit verbringen.