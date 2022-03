Politik : Demos gegen Krieg verboten

Auf der ganzen Welt demonstrieren Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. Auch viele Menschen in Russland finden: Was gerade in ihrem Nachbarland passiert, ist nicht in Ordnung. Die russische Armee greift dort schon seit anderthalb Wochen an, auch mit Kampfflugzeugen und Raketen.

Allerdings ist es für die Menschen in Russland schwierig, etwas gegen ihre Regierung und ihre Armee zu sagen. Das merkten auch die Menschen, die in den vergangenen Tagen in Russland protestierten. Denn die Anti-Kriegs-Demonstrationen sind dort verboten. Die Polizei ging sehr hart gegen die Demonstrierenden vor. Tausende von ihnen wurden allein am Sonnt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.