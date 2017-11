Motto: «Kohle stoppen!» : Demonstration vor Weltklimakonferenz in Bonn

vergrößern 1 von 1 Foto: Federico Gambarini 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 06:30 Uhr

Die Kundgebung steht unter dem Motto «Klima schützen - Kohle stoppen!» Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit etwa 9000 Teilnehmern. Zusätzlich ist eine Fahrrad-Demonstration mit erwarteten 1000 Teilnehmern von Köln nach Bonn geplant.

Die am Montag beginnenden Gespräche in Bonn sind die größte zwischenstaatliche Konferenz, die es je auf deutschem Boden gegeben hat. Mehr als 23 000 Menschen aus 197 Ländern treffen sich bis zum 17. November in der einstigen Bundeshauptstadt, um den Kampf gegen den Klimawandel voranzutreiben.

