Proteste gegen Corona-Politik : Demo in Dresden: Rund 50 Straftaten gezählt

Trotz Verbots der „Querdenken“-Demonstration ziehen am Samstag Hunderte Gegner von Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt von Dresden. Die aggressiven Proteste gerieten zeitweise außer Kontrolle.

Dresden | Attacken auf Polizisten, Verstöße gegen Corona-Regeln und hunderte Anzeigen: Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ist es in Dresden zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Hunderte Demonstranten zogen am Samstag durch die Innenstadt - obwohl Gerichte die angemeldete „Querdenken“- Demonstration verboten hatten. In der Innenstadt lieferten sic...

