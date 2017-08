Diesel-Gipfel : Das war wirklich der Gipfel

Diese Forderung der Politik erfüllte die Industrie nicht. Es wurde lediglich vereinbart, darüber in Expertenrunden zu beraten. Durch den Einbau größerer Katalysatoren könnte der NOx-Ausstoß pro Fahrzeug um bis zu 80 Prozent gesenkt werden, was aber erhebliche technische Probleme und Kosten von mindestens 1500 Euro plus Einbau bedeuten würde. Emissionsexperte Peter Mock vom International Council for Clean Transportation (ICCT) geht davon aus, dass ein Großteil der neueren Diesel-Pkw gar nicht technisch umgerüstet werden kann und aus dem Verkehr gezogen werden müsste, wie dies in den USA geschieht.

Stattdessen wird ein Fonds zur Förderung der umweltfreundlichen Mobilität in besonders belasteten Kommunen aufgelegt, an dem sich auch die Konzerne beteiligen. Der Bund will 250 Millionen Euro zusätzlich in die Umrüstung von Bussen, Taxis und öffentlichen Flotten wie Müllabfuhren stecken.