Nato-Gipfel : Das große Zittern um die Allianz

US-Präsident Trump ist der große Unsicherheitsfaktor. Die Europäer befürchten einen Eklat

von Marion Trimborn

09. Juli 2018, 20:45 Uhr

Mal wieder geht die Angst um unter den Europäern. Mal wieder ist es der unberechenbare US-Präsident, von dem niemand weiß, wie er beim Nato-Gipfel an diesem Mittwoch und Donnerstag auftreten wird. Aber viele befürchten das Schlimmste. Die sonst üblichen Solidaritätsbekundungen werden wohl ausfallen. Wird es eine Neuauflage des Eklats vom G-7-Gipfel geben, als der Präsident sich unmittelbar nach dem Treffen mit einem Tweet aus dem Abschlusskommuniqué verabschiedete?

Alles scheint möglich. Oft genug hat Trump gezeigt, dass Verträge und Bündnisse nur dann einen Wert für ihn haben, wenn sie seinem Land einen Gewinn oder großen Vorteil versprechen, streng nach seiner Maxime „America First“. Trump stieg aus dem Pariser Klimaabkommen aus, kündigte das Atomabkommen mit dem Iran und entfachte mit Zöllen einen gigantischen Handelsstreit. Außenpolitisch entfremden sich die USA immer mehr von Europa. Nun ist die Sorge um die Nato groß. Schon vergangenes Jahr nannte der Präsident die Nato „obsolet“.

Es ist vor allem ein Thema, das den Gipfel dominieren dürfte: die Kosten, die in der Nato für eine gemeinsame Verteidigung anfallen. Trump schimpfte schon beim Besuch des neuen Nato-Hauptquartiers: „Viele Nationen schulden uns riesige Summen Geld aus den letzten Jahren.“

Mit seiner Kritik hat der Präsident durchaus recht. So zeigt etwa Johann Wadepuhl, CDU/CSU-Fraktionsvize, Verständnis dafür: „Deutschland muss liefern – und auch mehr als bisher zugesagt.“ Der Außenpolitik-Experte meint zudem: „Ein einzelnes Treffen kann die Nato nicht erschüttern.“ Knapp 72 Prozent der Nato-Verteidigungsausgaben entfallen auf die USA. Seit Jahrzehnten verlassen sich viele Nato-Staaten bei der eigenen Sicherheit auf den US-Partner, nur Großbritannien und militärische Leichtgewichte wie Estland und Griechenland halten die Marke schon deutlich ein. Eine Marke, die die Nato-Staaten übrigens 2014 selbst festschrieben, nach der Annexion der Krim als Antwort auf die russische Aggression.

Die Kritik tritt ganz besonders auf Deutschland zu, dessen Verteidigungsausgaben zwar steigen, aber das gemeinsam vereinbarte Ziel von zwei Prozent der Wirtschaftskraft bis 2024 nicht erreichen werden. Derzeit liegt die Quote bei 1,24 Prozent, 2024 sollen es 1,5 Prozent sein.

Man ist sich nicht einig. Im Koalitionsvertrag fehlt das Zwei-Prozent-Ziel, weil die SPD stark steigende Militärausgaben skeptisch sieht. Um die Marke zu erreichen, müsste der Bundeswehretat bis 2024 um fast 40 Milliarden auf rund 80 Milliarden Euro steigen. Ob das noch zu schaffen ist und überhaupt gewollt ist, ist völlig offen.

Und so ist es Deutschland, das vor dem Gipfeltreffen in den Fokus geraten ist. Nach einem bösen Brief an Berlin griff Trump vor einigen Tagen Kanzlerin Angela Merkel in einer Rede direkt an, seine Gardinenpredigt begann mit „Weißt du, Angela, …“ und endete mit dem Satz: „Und wir sind die Deppen, die für die ganze Sache bezahlen.“ Nicht nur die USA, auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verlangt mehr Einsatz von Deutschland, der größten Volkswirtschaft in Europa, und sagte kurz und knapp: „1,5 Prozent sind nicht zwei Prozent.“

Doch wer sagt denn, dass Geld alleine genügt? Die Rüstungsausgaben für die Bundeswehr wachsen stetig, dennoch sind die Mängel bei Ausrüstung und Waffen nach wie vor groß – die Truppe benötigt wohl eher eine richtige Strategie und eine effiziente Auftragsvergabe. Das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri stellt deshalb die Sinnhaftigkeit des Zwei-Prozent-Ziels infrage. Sipri-Direktor Dan Smith sagte unserer Redaktion: „Wichtig ist doch auch, wofür das Geld ausgegeben wird. Kritiker, die höhere Ausgaben fordern, sollten vielleicht mal auf die Effizienz schauen und nicht nur auf das Ausmaß.“ Steigende Militärausgaben könnten eine Rüstungsspirale auslösen und den Frieden gefährden: „Wir müssen hoffen, dass Russland, dessen Militärausgaben gerade leicht sinken, nicht genauso antwortet.“

Die Debatte ist übrigens schon so alt wie die Nato. Neu daran ist, dass Trump sich nicht scheut, die Beistandspflicht nach Artikel 5 des Nato-Vertrags zu relativieren. Es war sicher kein Zufall, dass in diesen Tagen Planspiele über einen möglichen Abzug der 35 000 US-Soldaten aus Deutschland bekannt wurden. Wahrscheinlicher als der Truppenabzug ist, dass Trump Forderungen aufstellt und seinen Preis nennt. Etwa, dass Berlin sich an den Kosten der US-Truppen in Deutschland beteiligt oder eine größere Bestellung bei der US-Rüstungsindustrie in Auftrag gibt. In jedem Fall leidet die Glaubwürdigkeit der Nato – und damit die Sicherheit Europas. Wo bleibt die abschreckende Wirkung, wenn niemand mehr glaubt, dass die Alliierten im Kriegsfall füreinander einstehen?

Andere Themen auf der Gipfel-Agenda rücken da in den Hintergrund. Da geht es etwa um neue Kommandozentralen, um Kampfverbände, die binnen 30 Tagen im Notfall im Osten Europas schnell verlegt werden können, den Ausbau der Ausbildungsmission im Irak und eine Einladung zu Beitrittsgesprächen an Mazedonien. Alles hängt davon ab, was Trump macht. Der hat aber seine ganz eigene Agenda. Vier Tage nach dem Nato-Gipfel trifft er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ein düsteres Szenario lautet: Erst düpiert Trump die Nato-Partner, dann verbrüdert er sich mit Putin, was auf Kosten Europas geht. Genau so hat Trump es schon mal gemacht: Nach dem G-7-Gipfel traf er im Anschluss den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un, von Mann zu Mann eben.