Themen und Termine : Countdown zur Bundestagswahl

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

- Sonntag, 3. September:

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) treten im einzigen TV-Duell gegeneinander an. Die Live-Übertragung aus Berlin geht 20.15 Uhr los. Das 90-minütige Duell wird im Ersten, auf ZDF, RTL und Sat.1 übertragen. Die Fragen kommen von Maybrit Illner (ZDF), Peter Kloeppel (RTL), Claus Strunz (Sat.1) und Sandra Maischberger (ARD).

- Montag, 4. September:

In einer ARD-Sendung treffen die Spitzenkandidaten von CSU (Joachim Herrmann), Grünen (Cem Özdemir), FDP (Christian Lindner), Linkspartei (Sahra Wagenknecht) und AfD (Alice Weidel) aufeinander.

- Dienstag, 5. September:

Der letzte offizielle Sitzungstag des Bundestags vor der Wahl steht an mit einer Debatte zur Situation in Deutschland.

Martin Schulz stellt sich - wie schon Angela Merkel vor knapp drei Wochen - den Fragen von vier YouTubern. Die Sendung «#DeineWahl» wird live im Netz übertragen.

Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund erklären in Berlin, was sie nach der Wahl von einer der neuen Bundesregierung erwarten.

- Mittwoch, 6. September:

Merkel setzt ihren Wahlkampf in den neuen Bundesländern fort, im sächsischen Torgau sind Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich dabei. Im Wahlkampf war Ostdeutschland für die Kanzlerin bislang ein schwieriges Pflaster: Wiederholt gab es Pfeifkonzerte, Buhrufe und Anfeindungen. Schulz macht derweil Wahlkampf in Düsseldorf.

Die Umweltschutzorganisation WWF führt ein Livestream-Interview mit Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), das unter dem Schlagwort #PandaLive im Netz (Twitter, Facebook, Youtube) übertragen wird.

- Freitag, 8. September:

Kurioser Wahlkampftermin der Berliner Grünen: Die Kandidierenden, unter ihnen Renate Künast, ernten in Gatow Sonnenblumen. Man setze für den Wahlkampf wieder auf «umweltfreundliche Werbeutensilien aus der Region» heißt es in der Einladung des Grünen-Landesverbandes.

Die AfD macht Wahlkampf mit Europa-Kritiker Nigel Farage. Die Berliner AfD-Landesvorsitzende Beatrix von Storch trifft sich mit dem ehemaligen Chef der EU-feindlichen Partei Ukip. Eine Pressekonferenz ist geplant.

Kanzlerin Merkel macht Wahlkampf in ihrer Heimat Mecklenburg-Vorpommern, ist in ihrem eigenen Wahlkreis unterwegs. Martin Schulz kommt nach Würzburg und Regensburg.

- Samstag, 9. September:

Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg mit Merkel

- Montag, 11. September:

Merkel stellt sich in der ARD-«Wahlarena» den Fragen von 150 Bürgern.

- Freitag, 15. September:

U18 Wahl. Seit 1996 können Kinder und Jugendliche immer neun Tage vor der Wahl ihre Kreuzchen machen. Das vom Bundesfamilienministerium und der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Projekt soll ein Stimmungsbild der unter 18-Jährigen in Deutschland liefern.

- Sonntag, 17. September:

In Berlin kommen die Grünen zum Kleinen Parteitag und die FDP zum außerordentlichen Bundesparteitag zusammen. Noch sieben Tage bis zur Wahl.

- Montag, 18. September:

Eine Woche nach Kanzlerin Merkel kommt auch Herausforderer Schulz in die ARD-«Wahlarena».

- Dienstag, 19. September:

RTL-Sommerinterview mit Merkel

- Mittwoch, 20. September:

RTL-Sommerinterview mit Schulz - Freitag, 22. September:

Mehrere Parteiveranstaltungen zum Wahlkampfabschluss: der CSU mit Merkel in München; der SPD mit Schulz in Berlin; der Linken mit Wagenknecht und Co-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch in Berlin; der Grünen mit den Spitzenkandidaten Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, ebenfalls in der Hauptstadt

- Samstag, 23. September:

Die CDU begeht ihren Wahlkampfabschluss mit Merkel; der Ort ist noch unklar. Die SPD plant eine weitere Veranstaltung mit Schulz in seiner Heimatregion Aachen.

- Sonntag, 24. September:

Bundestagswahl

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 14:51 Uhr