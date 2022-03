RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die sogenannte Inzidenz am Sonntag mit 1394 an. Am Freitag hatte der Wert noch bei 1356 gelegen. Bundesweit lag der Wert am Sonntag bei 1527, ebenfalls bei steigender Tendenz. Den Behörden wurden in NRW sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion bekannt.

In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Nachdem er am Freitag bei 2543 gelegen hatte, wurde er am Sonntag mit 2525 angegeben. Die Millionenstadt liegt damit weiterhin an der Spitze aller Kreise und Städte in NRW. Den zweithöchsten Wert wies am Sonntag mit 2367 der Kreis Düren a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.